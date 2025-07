Kaiser sobre emplazamiento de empresarios a candidatos: “No soy empleado de esas personas”

Síntesis generada con OpenAI

Más de 160 empresarios, exministros y un excomandante en jefe de la Armada pidieron a Kaiser, Kast y Matthei formar una lista y programa común. Johannes Kaiser fue el único que respondió, afirmando que no redes que no debe nada a los empresarios y que no es empleado de ellos. La carta, publicada en El Mercurio, advertía que sin unidad no habría financiamiento. Matthei y Kast no reaccionaron públicamente. La carta fue impulsada por Raúl Alcaíno y firmada por figuras como Dag von Appen, Alfredo Moreno y Juan Sutil, entre otros

Desarrollado por El Mostrador