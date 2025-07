Ministro Cataldo y video de la UDI que lo parodia: “no dignifica nada la política”

La UDI publicó esta jornada un video que muestra una caricaturización del Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, en la que se lo puede ver aplazando tareas para dedicarse a la campaña de la candidata de su partido, Jeannette Jara (PC).

Al ser consultado por el registro, el secretario de Estado dijo que la publicación “es de pésimo gusto”, afirmando que “no dignifica nada la política”.

“Lo he conversado con parlamentarios de la UDI, que me han pedido disculpas, que lo han encontrado lamentable. Y la de verdad me parece paradojal que en el contexto en el que la propia candidatura de oposición, precisamente de la UDI, ha hecho observación de que ha habido campaña sucia por parte de sus adversarios, particularmente Republicanos; hoy día estén haciendo eso desde la cuenta oficial de la UDI, o sea, totalmente impúdico”, afirmó.

En la descripción del registo se puede leer: “¿Y la educación, ministro? Mientras miles de niños no comprenden lo que leen y los resultados del Simce siguen cayendo, el ministro Cataldo parece tener otras prioridades… En vez de enfocarse en mejorar nuestras escuelas, está más preocupado de armar el comando presidencial de Jeannette Jara. Así está el Gobierno: más ocupados en campañas que en cumplir su deber.“.

En ese sentido, el ministro agregó que lo publicado por la UDI “no es coherente” con el llamado a erradicar la violencia en las dinámicas sociales y, en particular, en la política.

“Es algo muy parecido al bullying, y yo no sé qué mensaje le quieren dar a la familia y a los niños cuando tenemos que erradicar justamente estas prácticas, cuando no solamente hay niños que sufren esto todos los días en las escuelas, sino que además hay niños que han perdido la vida, que se han quitado la vida producto de actuaciones como esta”, agregó.

Cataldo agregó que la caricatura no tiene una correlación con la realidad ya que está “concentrado hasta el último día”. “Cada día para mí es el último día y yo me esfuerzo al máximo por desarrollar mi labor, que fue la que me encomendó el Presidente. Y eso yo lo puedo demostrar con hechos y no tengo que darle explicación a nadie”, afirmó.