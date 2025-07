Undurraga no está solo: expresidentes de la DC descartan apoyo a la candidatura de Jeannette Jara

En la antesala de la decisiva junta nacional de la Democracia Cristiana (DC), que se celebrará este sábado 26 de julio, un grupo de expresidentes del partido manifestó su respaldo al timonel Alberto Undurraga y su negativa a apoyar la candidatura presidencial de Jeannette Jara, militante del Partido Comunista y exministra del gobierno de Gabriel Boric.

La declaración fue coordinada por el exdiputado Juan Carlos Latorre y lleva la firma de seis extimoneles del partido: Latorre, Andrés Zaldívar, Carmen Frei, Ricardo Hormazábal, Jorge Pizarro y Carolina Goic. En el texto, expresan su completo respaldo a la postura de Undurraga y alertan sobre los riesgos de un quiebre interno si se decide apoyar a Jara.

“Sus opiniones se ajustan a nuestra doctrina, a nuestra historia política y es coherente con nuestra decisión de no participar en las primarias oficialistas, al no haber sido parte del actual gobierno”, señalan en la declaración, según reporta el diario La Tercera. A su juicio, la postura del actual presidente DC refleja “la voluntad de la abrumadora mayoría de nuestros militantes y electores”.

Los firmantes también advierten sobre los dilemas que enfrenta el partido ante un sistema político polarizado. “Los chilenos no están obligados a apoyar una candidatura continuista del gobierno ni tampoco una representativa de los injustos privilegios y desigualdades aún existentes”, aseguran. En esa línea, reafirmaron la vigencia de la doctrina democratacristiana y su potencial de articulación futura con otras fuerzas del Socialismo Democrático.

Libertad de acción

De esta forma, la DC se encuentra dividida entre quienes promueven una alianza con el oficialismo —como el diputado Eric Aedo o la senadora Yasna Provoste— y quienes apuestan por una alternativa autónoma, representada por Undurraga. En entrevista con CNN Radio, el timonel propuso una tercera vía: entregar libertad de acción a los militantes en materia presidencial para evitar una fractura y concentrarse en el fortalecimiento parlamentario.

“Quizás lo que puede evitar un quiebre es la libertad de acción en materia presidencial para enfocarnos en lo parlamentario”, sostuvo. Añadió que, en retrospectiva, decisiones como apoyar el Apruebo en el plebiscito constitucional de 2022 terminaron alejando a su base. “Izquierdizamos un mensaje y nuestro electorado no nos siguió”, reconoció.

Undurraga fue enfático en descartar cualquier respaldo a Evelyn Matthei, candidata de Chile Vamos. “Apoyar a cualquier candidato de derecha está absolutamente descartado. No aparece en ninguna conversación”, afirmó. No obstante, reconoció que, si el partido no presenta una alternativa de centro, algunos votantes podrían inclinarse por opciones de derecha.

El presidente de la DC aseguró que seguirá promoviendo el diálogo interno con el objetivo de mantener la unidad partidaria. “Mi propósito es evitar un quiebre en la Democracia Cristiana”, subrayó.