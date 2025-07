Diputado Fuenzalida (UDI) critica descarte de Kast en caso bots: “La evidencia demostró otra cosa”

El diputado de la UDI, Juan Fuenzalida, cuestionó la postura del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien negó que su colectividad estuviera detrás de una campaña de desprestigio contra la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei. Para el parlamentario, los hechos y la evidencia desmienten la versión del candidato presidencial.

“Yo creo que la evidencia y los hechos han demostrado otra cosa. A Evelyn Matthei, durante más de un mes, se le atacó en redes sociales al punto de que se llegó a decir que sufría de Alzheimer. Incluso se habló de que la iban a bajar de la carrera presidencial. Los hechos muestran mucho más allá de lo que puedan decir las palabras”, afirmó Fuenzalida en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

El diputado valoró la decisión de Renovación Nacional de presentar una querella para esclarecer los responsables de lo que calificó como una “campaña asquerosa” contra Matthei. Según señaló, el recurso judicial permitirá “resolver este tema”, que, a su juicio, no es un hecho aislado, sino parte de una táctica más amplia que —dijo— replica estrategias de la extrema derecha internacional.

“Esto forma parte de un diseño que se da con las extremas derechas a nivel internacional, y que hoy día se está replicando, no solamente en el tema de las fake news, sino también en lo que son las competencias parlamentarias. No me extraña. Hay un doctor argentino que hace una descripción muy buena de cómo estas estrategias buscan conseguir presidencias y tratar de ser mayorías desde las minorías”, señaló.

Pese al clima de tensión entre las fuerzas opositoras, Fuenzalida no cerró la puerta a una colaboración futura con Republicanos. “Trabajemos con campañas limpias, con lista unitaria y trabajemos juntos para la segunda vuelta”, dijo, aunque fue enfático en exigir un estándar ético mínimo para cualquier entendimiento electoral: “Unidad, perfecto, pero también juego limpio. Basta de fakes mentirosos, basta de construcción de realidades paralelas”.