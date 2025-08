Mario Desbordes (RN): si recuperamos la comuna, “significa que la gestión del PC fue responsable”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), abordó la situación de seguridad que afronta en la comuna y que incluye las nuevas tomas estudiantiles en colegios emblemáticos: afirmó que en la administración de Irací Hassler (PC) hubo un “laissez-faire social absoluto”, donde ella y su equipo “se plantearon en términos de hacer lo que se te dé la gana en la calle, en el liceo, en el espacio público, etc“.

En conversación con La Tercera, Desbordes matizó que, en materia de movilización estudiantil, son entre cuatro y cinco los colegios tomados durante la última, por lo que “tampoco es que esté parada la comuna de Santiago”. No obstante, aseguró que su desalojo es parte de una señal a nivel nacional.

“Es lo mismo que hemos planteado desde que asumí: hacer cumplir la ley. Restablecer el Estado de Derecho, que es lo más básico para una sociedad democrática, y que aquí se había perdido”, afirmó, a lo que añadió que él está dispuesto a ir “al choque en la medida en que los estudiantes provoquen el choque”.

En esa línea, aseveró que durante el período de Hassler a cargo de la comuna existió una conducta permisiva con los liceos emblemáticos: “Fue contraria a la ley de Aula Segura cuando era concejala y no la quiso aplicar cuando era alcaldesa (…) No hay ninguna duda de que no solo actuaron de manera blanda, sino que fueron permisivos y probablemente hasta cómplices“.

En línea con lo último, afirmó la existencia de ‘cuentas satélite’ del Partido Comunista abocadas a operar contra su gestión: “Sus campañas están pagadas. Cuando ves un Twitter de la diputada Cariola atacando la gestión mía, con plata pagada, eso es una campaña en contra. ¿Por qué? Primero, porque es una pelea muy emblemática. Fue la madre de todas las batallas en la municipal”.

“Si a mí me va bien y logramos demostrar que se puede recuperar esta comuna, que la educación puede mejorar, significa que la gestión del PC fue la responsable“, arremetió también el expresidente de RN, asegurando que en la agenda del PC está “torpedear” su administración en aras de mejorar la posición de su candidata presidencial, Jeannette Jara. “Dentro de la gestión del PC no está solo Hassler: está el señor Barraza, que es el brazo derecho en la campaña de Jeannette Jara, y está la propia Jara, que compartió administración con Irací“.