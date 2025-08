La crítica de Carlos Caszely: “Todos dicen la comunista Jara, pero no dicen el fascista Kast”

El exfutbolista Carlos Caszely se refirió al actual panorama político y cuestionó la forma en que se mencionan las afiliaciones de los candidatos presidenciales.

“Cuando hablan de Jeannette Jara, todo el mundo, en la televisión, los diarios y en la radio dicen ‘la comunista Jeannette Jara’ pero no dicen: ‘el fascista Kast’”, expresó en conversación con el programa Plan Perfecto de Chilevisión, donde repasó momentos de su vida personal y profesional.

Y agregó: “Digan las dos cosas, la comunista Jara y el fascista Kast, ya está, y quedamos todos tranquilos”.

En el programa, Caszely también recordó el momento en que se negó a darle la mano al dictador Augusto Pinochet: “Yo no le di la mano, tomando la valentía de poder representar a todo un país democrático. No sé si sentí miedo, pero no lo pensé”.

Añadió que en ese momento había leído el diario de Ana Frank, y relató: “Cuando él entra con esa capa que usaba, sus lentes oscuros y su gorro… era muy tremendo para mí, y por eso pongo las manos atrás”.