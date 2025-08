Ministro Pardow: “Si las pólizas cubren multas del CEN, deben devolver los dineros”

El Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) atraviesa uno de los momentos más delicados de su corta historia, en un contexto de creciente desconfianza ciudadana. Este órgano, encargado de velar por la estabilidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, ha sido señalado por una serie de irregularidades que involucran tanto la gestión operativa como la estructuración financiera de la entidad. En especial, se ha puesto bajo la lupa la inclusión de pólizas en las boletas de electricidad, que cubrirían las posibles multas a las que podrían enfrentarse los consejeros del CEN, cuando por ley estas deben ser asumidas con su propio patrimonio.

A raíz de lo revelado por El Semanal de El Mostrador, la Comisión Nacional de Energía (CNE) envió un oficio al Coordinador solicitando mayor transparencia sobre las pólizas y los beneficiarios. En este sentido, el ministro de Energía, Diego Pardow, ha sido enfático al señalar que si se confirma que estos fondos provienen de los consumidores, los responsables deberán devolver el dinero y eliminar estas prácticas de los presupuestos de la institución. A su vez, ha cuestionado las formas en que el Coordinador ha rechazado los cargos formulados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) por las inconsistencias en el cálculo de compensaciones, manifestando que no se puede permitir la erosión de la legitimidad de la institución debido a una actitud defensiva inapropiada.

En esta entrevista, el ministro Pardow analiza con profundidad la crisis de credibilidad que enfrenta el Coordinador Eléctrico Nacional, los efectos económicos del apagón y la importancia de fortalecer la confianza pública en las instituciones del sector energético.

-Controversia ha provocado que las pólizas que cubren las posibles multas de los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional estén siendo financiadas con los pagos de los consumidores a través de las boletas de electricidad. ¿Estaba al tanto de esta situación?

-A partir de la nota que hizo El Mostrador, la Comisión Nacional de Energía le envió un oficio al Coordinador Eléctrico Nacional para conseguir tanto la póliza como el número de beneficiarios, porque lo único que hay de alguna manera en los documentos de ejecución presupuestaria es una glosa.

Sobre la base de eso va a venir un análisis, pero quiero ser bien claro: si efectivamente hay una póliza asegurando la responsabilidad personal de los miembros del consejo directivo, eso no corresponde y se tendrá que eliminar de la partida presupuestaria. Y no solamente eso, sino que también van a tener que devolver los dineros, si es que esta práctica se viene arrastrando desde ejecuciones presupuestarias anteriores, porque no corresponde que con cargo al servicio público se financien seguros de responsabilidad personal de los miembros del consejo directivo. Eso es inaceptable.

-Este tema ha generado una fuerte reacción social. ¿Cómo impactan estas prácticas sobre la confianza de los ciudadanos en el sistema eléctrico y en la institucionalidad del Coordinador Eléctrico Nacional?

-Junto con el apagón, cosas como esta obviamente contribuyen a ese problema de legitimidad. Nosotros tenemos un desafío permanente en una democracia, que es legitimar y fomentar la confianza en nuestras instituciones, y eso, siempre lo he dicho, requiere no solamente cumplir con los mínimos, se requiere mucho más, requiere que todas las autoridades que representamos un interés institucional vayamos muchas veces más allá del mínimo de cumplir la ley, y tomemos esta misión de fomentar la legitimidad de las instituciones.

-En medio de esta crisis de confianza, ¿cómo ve el rechazo del Coordinador Eléctrico Nacional a los cargos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que lo acusan de incorporar información errónea en las compensaciones a los usuarios?

-Yo creo que es muy importante atender a las formas. Cuando uno precisamente está hablando de construir confianza y fomentar la legitimidad de las instituciones, la forma es fundamental. Y por cierto, todas las personas acusadas de una impresión tienen derecho a defenderse.

Pero cuando uno se defiende, puede perfectamente plantear una versión distinta de los hechos y decir, bueno, mi versión de los hechos es esta y aquí están los medios de prueba. Puede también plantear una interpretación distinta de la ley. Respecto de los hechos y respecto de las interpretaciones de las reglas aplicables, las personas naturalmente podemos divergir y tener opiniones distintas.

Pero de ahí a buscar o asignar segundas intenciones al organismo fiscalizador, de ahí a entrar en calificativos que creo que no aportan en nada, ni a la defensa ni al debate, creo que es lamentable. Esperaría que personas que dicen representar un interés institucional se comporten de una forma adecuada a ese interés general. Y obviamente, este tipo de declaraciones lo único que hacen es erosionar más una institucionalidad que estamos intentando fomentar, estamos intentando proteger y estamos intentando que salga fortalecida, digamos, de estas dificultades, de esta crisis que hemos enfrentado a partir del apagón.

-Entrando en el apagón, la SEC determinó que el Coordinador se excedió en los límites de seguridad establecidos en sus propios estudios, permitiendo una sobrecarga que derivó en el apagón nacional con su respectivo perjuicio en las finanzas fiscales. ¿Con otras decisiones pudo haber evitado entonces?

-Las decisiones sobre cómo operar las líneas le corresponden al Coordinador, ese es su ámbito de competencia, y sobre este tiene una autonomía de decisión que es sujeto de, obviamente, fiscalización y responsabilidad, que es lo que está ocurriendo por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Formulan estos cargos y hay que esperar los descargos del Coordinador. Ellos han dicho públicamente que no concuerdan con esa apreciación.

Es de esperar que en esta oportunidad esos descargos sí sean ejercidos de una manera respetuosa con la institucionalidad. Obviamente pueden discrepar tanto de esa versión de los hechos y ofrecer antecedentes nuevos, pueden discrepar respecto a la manera en que se está interpretando la regulación aplicable, pero en lo posible deben evitar adjudicar intenciones, caer en el exceso de adjetivos que más bien caracteriza la litigación penal y no a este tipo de procedimientos.

-¿Cuánto le costó al Estado el apagón?

-Debido a la gravedad de este problema, el apagón significó una pérdida de cerca de US $450 millones para la economía, que no es una pérdida distributiva, no es que se hayan ido de un lugar para otro, simplemente se perdieron de la economía con una pérdida para el país en general. A su vez, también hubo una merma en la confianza de nuestro sistema eléctrico. Todo eso requiere que lo abordemos con la mayor seriedad y responsabilidad, y eso obviamente, las soluciones estructurales, que son importantes y ya estamos trabajando en ellas, van a requerir tiempo de construcción con diálogo tanto social como político.