Defensor de Monsalve queda bajo sumario tras denuncia de abogada del caso: piden remoción

El defensor penal público de Manuel Monsalve, Víctor Providel Labarca, quedó este jueves bajo investigación administrativa, luego de que la abogada María Elena Santibáñez —representante de la mujer que acusa al exsubsecretario del Interior por violación y abuso sexual— presentara una denuncia en su contra ante la Defensoría Penal Pública.

La acusación apunta a que el defensor habría colaborado con imputados de una causa paralela que afecta a la denunciante, con el objetivo de dañar su imagen a través de la difusión de datos personales en medios de comunicación.

Según el escrito, firmado también por los abogados Pablo Ortiz y Nicolás Padilla, Providel habría facilitado contactos de periodistas a personas que están siendo investigadas por amenazas contra la denunciante, para que ofrecieran material audiovisual relacionado con su vida privada. Se trata de “conductas desarrolladas por el defensor penal público (…) con el único objetivo de desprestigiar su imagen”, señala el comunicado consignado por La Tercera.

La denuncia generó reacciones inmediatas. Desde la Defensoría Penal Pública informaron que, tras tomar conocimiento de los hechos, se ordenó la apertura de un sumario administrativo. “El objetivo es esclarecer los hechos y determinar si existen o no faltas a la probidad y ética profesional”, señaló el organismo, que advirtió que, de confirmarse alguna infracción, se aplicarán las sanciones correspondientes.

Aun así, hasta ahora no se ha resuelto si Providel será removido del caso. De acuerdo al citado medio, la jefa directa del defensor, la defensora regional Metropolitana Norte, Daniela Báez, tiene previsto referirse públicamente al tema este jueves a las 17:00 horas.