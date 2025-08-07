OCDE: Chile es el país que más crecieron los ingresos reales en 1er trimestre
Chile lideró el crecimiento de ingresos reales por habitante en la OCDE en el primer trimestre de 2025, con un alza de 3,1%, impulsado por menor inflación y mayor actividad económica.
Chile fue el país con mayor crecimiento de ingresos reales por habitante entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el primer trimestre de 2025, con un alza de 3,1%, según informó el organismo este jueves.
La cifra contrasta con el promedio de la OCDE, donde el aumento fue de solo 0,1%.
El incremento en Chile se explica por la caída de la inflación y el aumento de la actividad económica. La OCDE destacó que el PIB per cápita del país subió un 0,5%, lo que “junto al descenso de la inflación contribuyó al tirón de los ingresos reales por habitante”.
Este repunte se produce tras una caída de 2,27% en los ingresos reales durante el último trimestre de 2024. El indicador considera salarios, rentas, prestaciones sociales y descuenta impuestos para calcular el dinero disponible para los hogares.
En contraste, otros países del G7 registraron menores avances o retrocesos. Italia subió 1%, Estados Unidos 0,5%, mientras que Alemania y Reino Unido anotaron caídas de 0,4% y 1,3%, respectivamente.
Portugal fue el país de la OCDE con el peor resultado, con una baja de 4,5% en sus ingresos reales por habitante.