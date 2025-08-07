Se produjo falla eléctrica: evacúan Clínica Santa María por emanación de humo

Una emergencia se registró esta mañana en la Clínica Santa María, en Providencia, luego de una falla eléctrica en una máquina de expendio de alimentos ubicada en el piso -1, la cual comenzó a emitir humo. La situación obligó a evacuar preventivamente a pacientes y funcionarios.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Santiago y Carabineros acudió al lugar para monitorear el incidente, que no dejó personas lesionadas ni daños mayores.

Este nuevo hecho ocurre pocos días después de la muerte de un trabajador que cayó desde el séptimo al cuarto piso mientras realizaba labores de limpieza en el mismo recinto, el pasado 28 de julio.

En esa ocasión, también se desplegó un operativo de emergencia con apoyo de equipos médicos, sin éxito en la reanimación del afectado.