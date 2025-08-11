A 11 días de la tragedia: Codelco anuncia la salida de Andrés Music, gerente general de El Teniente

A 11 días del derrumbe del 31 de julio en la División El Teniente, que provocó la muerte de seis trabajadores, Codelco informó que Andrés Music Garrido dejará su cargo como gerente general a partir del martes 12 de agosto.

“La Presidencia Ejecutiva de Codelco y el señor Andrés Music Garrido, gerente general de la División El Teniente, han acordado el término de las funciones de este último en la Corporación a partir de mañana, martes 12 de agosto”, precisó la compañía en un comunicado.

La compañía enfatizó que la decisión “no responde a la asignación de alguna responsabilidad”, sino que busca concentrar la gestión en la ejecución del Plan de Retorno Seguro y Gradual de las operaciones.

Codelco destacó la trayectoria de más de 15 años de Music, resaltando su integridad y liderazgo, y que su salida se produce bajo términos de mutuo acuerdo. “Su salida bajo términos de mutuo acuerdo, confirma la integridad y el liderazgo que Andrés ha mostrado durante su trayectoria de más de 15 años en la empresa, donde ha velado siempre– de acuerdo con sus propias palabras– ‘por lo mejor para la compañía y la familia Codelco'”, añaden.

Como reemplazo interino fue designado Claudio Sougarret, actual gerente de Operaciones de El Teniente y hermano de André Sougarret, expresidente ejecutivo de la estatal y líder del rescate de los 33 mineros en 2010.

La minera estatal indicó que el objetivo prioritario será restablecer las operaciones autorizadas bajo condiciones de seguridad y gradualidad exigidas por la autoridad, y avanzar hacia la nueva normalidad en la división.

“Como compañía confiamos en que el avance de las distintas investigaciones en curso, esclarezcan las causas y aprendizajes de este fatal accidente”, cerraron.