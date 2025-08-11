Es engañoso que Mosciatti calificara a Kast como “jefe de los matones”; parafraseaba a Matthei

Pero el video ha sido sacado de contexto, ya que está parafraseando declaraciones realizadas el 28 de julio de 2025 por Evelyn Matthei.

“El jefe de los matones es José Antonio Kast” se lee sobre un video que ha sido publicado en TikTok, Instagram y X.

Se trata de una secuencia de 25 segundos en la que aparece el comentarista y propietario de Radio Bio Bio, Tomás Mosciatti, calificando a los militantes del Partido Republicano como “mentirosos” y a su candidato presidencial, José Antonio Kast, como el “jefe de los matones”.

De acuerdo a la última encuesta Cadem, publicada el 10 de agosto, el candidato republicano lidera la carrera presidencial con un 28%, seguido de la aspirante oficialista Jeannette Jara, con 25%.

En tercer lugar está la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, con un 16% de las preferencias.

Una búsqueda inversa de los fotogramas claves del video con la herramienta InVid-WeVerify* condujo a una publicación en el canal de YouTube de Radio Bio Bio, subida el 2 de agosto de 2025.

La secuencia se titula “Comentario de Tomás Mosciatti: ¿Se cae Evelyn Matthei?”, y es una columna de opinión respecto a la baja en las encuestas que ha sufrido la candidata de la coalición Chile Vamos.

“‘¿Vamos a aceptar que un grupo de matones haga política de esta manera? ¿Qué destruya personas y candidaturas con mentiras? Es bien difícil hacer alianzas con alguien que sonríe en la foto y le acuchillan por la espalda’. Son palabras de Evelyn Matthei”, comienza citando Mosciatti a la candidata de Chile Vamos.

La cita hace referencia a una declaración de Matthei realizada el 28 de julio de 2025, cuando la candidata anunció una querella -por una campaña de desinformación en su contra, donde apuntó al Partido Republicano como responsable. La acción finalmente no fue presentada.

Luego, en el minuto 1:39 de la columna de Mosciatti, el comunicador dice las palabras del metraje viral: “el grupo de matones son los republicanos, los mentirosos son los republicanos, el jefe de los matones es José Antonio Kast. Él es el que sonríe y acuchilla por la espalda. El cínico, el falso, el desvergonzadamente descarado. El que finge amabilidad para agredir a mansalva, como un traidor. Ese es José Antonio Kast. Matthei dixit”.

En la secuencia viral se recortó la frase “Matthei dixit”, una palabra del latín que se traduce como “Matthei ha dicho”. Por lo que demuestra que Mosciatti parafraseó las declaraciones de la aspirante antes de comenzar a realizar su columna de opinión.

AFP Factual ya ha verificado contenidos desinformativos relacionados con las elecciones chilenas de 2025.

Esta es una publicación original de la Alianza Comprueba liderada por Mala Espina y con colaboración de AFP Factual.