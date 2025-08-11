Galilea adelanta acuerdo parlamentario entre Chile Vamos y Demócratas

El senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, anticipó este lunes que lo más probable es que el acuerdo parlamentario entre Chile Vamos y Demócratas se cierre durante la jornada.

El viernes pasado, el Partido Demócrata, liderado por la senadora Ximena Rincón, realizó su consejo general para revisar la nómina de precandidatos al Parlamento y analizar los avances del acuerdo con el conglomerado que agrupa a la UDI, RN y Evópoli. Sin embargo, la revisión se extendió más de lo habitual, lo que motivó el aplazamiento del acto de proclamación de la candidata presidencial Evelyn Matthei.

En entrevista con radio Agricultura, Galilea explicó que “las negociaciones parlamentarias suelen ser bastante de detalle en distritos, en que faltan mediciones, tomar en cuenta qué es lo más eficiente para competir, la representatividad y cantidad de candidatos que tiene cada partido”.

Señaló que “había algunas cosas que se demoraron un poco más de la cuenta y esa es la razón por la cual los planes originales de que el Partido Demócrata hubiese informado ya y nosotros mismos este pacto no pudieron estar listos el sábado”.

Agregó que “anoche tuvimos también otra reunión, esperamos que esto quede resuelto hoy día y ahí poder avanzar”.

El timonel de RN remarcó que “son pocas cosas las que quedan efectivamente por resolverse, por eso pienso que hay buenas posibilidades de que esto quede resuelto hoy día mismo”.

Enfatizó que el pacto con el Partido Demócrata, y con todos los partidos de Chile Vamos, no solo es “un pacto electoral de ponernos de acuerdo en cuántos candidatos llevas tú y cuántos candidatos llevo yo”, sino que “debe ser un pacto más amplio, en el sentido de incorporarse a los contenidos del programa, equipos programáticos, y si finalmente llegamos a ser gobierno, por supuesto que todos seamos parte y nos hagamos responsables de un gobierno que tiene que ser bueno para el país”.

Finalmente, subrayó que el pacto parlamentario está directamente relacionado con el respaldo a la candidatura presidencial de Evelyn Matthei: “No son parcialidades, sino que nuestra idea es que sea un paquete completo”.

De confirmarse el acuerdo, en el acto de proclamación de Demócratas a Matthei, la senadora Rincón depondría su precandidatura presidencial en favor de la militante UDI.