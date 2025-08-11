Presidente Boric da negativo en test de drogas y aprovecha de criticar fake news opositoras

El Presidente Gabriel Boric informó que se sometió a dos pruebas de drogas —una de orina y otra de pelo—, ambas con resultado negativo, mostrando el listado de sustancias incluidas en el examen.

A través de X, el Mandatario criticó que “ciertos sectores de la oposición persisten en generar dudas o desinformar a la ciudadanía” y llamó al Congreso a abordar el tema “con seriedad y altura de miras”.

“Es importante decirlo las veces que sea necesario: la desinformación es un peligro para la democracia y es tarea de todos cuidarla. El Congreso debiera tratar con seriedad y altura de miras temas que son tan importantes para Chile. Los invito a avanzar y legislar sobre el secreto bancario para perseguir la ruta del dinero en el combate al crimen organizado”, aseguró.

Tal como hace cuatro años, ciertos sectores de la oposición persisten en generar dudas o desinformar a la ciudadanía. Por eso, comparto los resultados del examen de orina y de pelo que me realicé. Es importante decirlo las veces que sea necesario: la desinformación es un peligro… pic.twitter.com/aB4bOA6Uwt — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 11, 2025



En esa línea, la ministra vocera Camila Vallejo valoró la transparencia del Presidente, pero cuestionó que “quienes levantan esto no les interesa elevar la transparencia, les interesa atacar y denostar con la mentira y la sospecha”.

Añadió que el test “ya se hizo hace meses” y que incluso publicándolo “no les va a bastar”, pues su objetivo sería mantener la duda.