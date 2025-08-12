Presidente Boric reconoce “tareas pendientes” en su Gobierno

El Presidente Gabriel Boric encabezó este martes el conversatorio estudiantil “Construyendo futuro laboral: oportunidades para el empleo joven”, en la sede de Maipú de Inacap, donde reconoció que su gobierno aún enfrenta desafíos en materia laboral, especialmente en la generación de empleos formales para sectores vulnerables.

Tras la actividad privada con estudiantes, el Mandatario señaló que “tenemos que crear más empleo, por cierto. Estamos trabajando firme en eso. Pero acá estamos haciendo también todos los esfuerzos porque la gente, las personas que están estudiando ingresen además a trabajos formales”.

Añadió que “aún hay tareas pendientes” en este ámbito y destacó el envío al Congreso del proyecto de ley de subsidio unificado al trabajo, que busca promover el trabajo decente con especial énfasis en jóvenes, mujeres entre 55 y 64 años y personas con discapacidad.

Boric explicó que esta iniciativa “viene a mejorar lo que ya tenemos para que más jóvenes, más mujeres, más personas con discapacidad puedan acceder a empleos de calidad” y aseguró que “esta ley de subsidio unificado al empleo va a facilitar, justamente, el ingreso al mundo laboral en particular de mujeres”.

Estas declaraciones se dan en un contexto complejo, luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportara a fines de julio un estancamiento en el mercado laboral. Según el organismo, la tasa de desempleo subió 0,6 puntos porcentuales anual, ubicándose en 8,9%, el mismo nivel que el mes anterior. Además, la creación de puestos de trabajo fue nula, marcando su cifra más baja desde el periodo febrero-abril de 2021.