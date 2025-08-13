Codelco informó que ingeniero Mark Cutifani liderará investigación del accidente de El Teniente

Codelco informó que el ingeniero australiano Mark Cutifani liderará la investigación internacional sobre el accidente ocurrido el 31 de julio en la División El Teniente, donde fallecieron seis mineros. La designación fue aprobada por unanimidad del directorio y cuenta con el respaldo del International Council on Mining and Metals (ICMM).

El equipo estará compuesto por hasta cinco especialistas chilenos e internacionales en seguridad minera, geotecnia, comportamiento organizacional y regulación. Su labor incluirá analizar la respuesta de la estatal al accidente, evaluar factores técnicos, humanos y culturales, y proponer medidas para prevenir hechos similares. El trabajo se apoyará en la auditoría interna de Codelco, los hallazgos de Sernageomin, entrevistas, revisión de datos y estudios en terreno.

“Recibo este encargo con la máxima responsabilidad, consciente del profundo impacto del accidente y de la urgente necesidad de aclarar sus causas. Este trabajo será clave para la minería subterránea y para fortalecer la seguridad de quienes trabajan en ella”, afirmó Cutifani.

Con más de 45 años de trayectoria en la industria minera, Cutifani inició su carrera en minas de carbón en Australia en 1976, ha dirigido operaciones en más de 20 países y sobre 30 minerales y metales. Como CEO de Anglo American (2013-2022) redujo en 87% los incidentes graves, duplicó la productividad y disminuyó en 40% los costos unitarios. Antes, en AngloGold Ashanti, logró reducir 70% los incidentes en las minas más profundas del mundo.