Así fue el momento exacto de la detención del sicario del “Rey de Meiggs” en Colombia

Alberto Carlos Mejía Hernández, imputado por el homicidio del denominado “Rey de Meiggs”, fue detenido este sábado en Colombia tras semanas de búsqueda internacional.

El ciudadano venezolano, quien había sido liberado por error a fines de julio desde una cárcel en Santiago donde cumplía prisión preventiva, fue capturado gracias a un operativo conjunto entre el OS9 de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), Interpol y la Policía Nacional de Colombia.

La Fiscalía Nacional, a través de un comunicado, confirmó la detención en Colombia de Alberto Carlos Mejía, imputado en nuestro país en la investigación por el homicidio del denominado “Rey de Meiggs”.

La detención, según el órgano persecutor, se produjo “en virtud de una notificación roja de Interpol, mecanismo internacional que permite localizar y retener a personas buscadas por la justicia de distintos Estados”.

Respecto al proceso de extradición, aseguraron que de acuerdo con la legislación colombiana, “la notificación roja no equivale directamente a una detención previa con fines de extradición, sino que da inicio a un procedimiento que otorga un plazo acotado para que el país requirente —en este caso Chile— formalice su solicitud”.