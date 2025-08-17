Daniel Matamala y dichos de Kast sobre el Congreso: “Quiere hipertrofiar el Poder Ejecutivo”
El periodista Daniel Matamala advirtió que las afirmaciones de José Antonio Kast sobre minimizar el rol del Congreso podrían ampliar excesivamente el poder del Ejecutivo. Recordó propuestas previas del candidato, como decretar Estado de Sitio y coordinar acciones internacionales contra radicales.
Alerta sobre concentración ejecutiva: El periodista Daniel Matamala advirtió que los dichos de José Antonio Kast —que el Congreso “no es tan relevante” y que bastaría con aplicar la ley existente— buscan hipertrofiar el poder Ejecutivo.
Contexto reiterado: Matamala explicó que estas declaraciones se suman a un historial de propuestas similares, como teorizar el uso del Estado de Excepción como Estado de Sitio, plantear la creación de una coordinadora internacional contra radicales de izquierda, y decretar Estado de Sitio en ciertas zonas del país.
Riesgo institucional: Según Matamala, estas iniciativas otorgan al Presidente facultades equivalentes a un “dictador legal”, lo que no es per se dictatorial, pero sí suficiente para generar preocupación en un contexto democrático.
Llamado a la vigilancia: Matamala señaló que es necesario exigir aclaraciones por parte de Kast, recordando los ejercicios constitucionales de la Unidad Popular en los años 70, como una advertencia histórica relevante.