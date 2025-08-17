Daniel Matamala y dichos de Kast sobre el Congreso: “Quiere hipertrofiar el Poder Ejecutivo”

Alerta sobre concentración ejecutiva: El periodista Daniel Matamala advirtió que los dichos de José Antonio Kast —que el Congreso “no es tan relevante” y que bastaría con aplicar la ley existente— buscan hipertrofiar el poder Ejecutivo.

Contexto reiterado: Matamala explicó que estas declaraciones se suman a un historial de propuestas similares, como teorizar el uso del Estado de Excepción como Estado de Sitio, plantear la creación de una coordinadora internacional contra radicales de izquierda, y decretar Estado de Sitio en ciertas zonas del país.

Riesgo institucional: Según Matamala, estas iniciativas otorgan al Presidente facultades equivalentes a un “dictador legal”, lo que no es per se dictatorial, pero sí suficiente para generar preocupación en un contexto democrático.