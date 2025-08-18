Acogen solicitud de extradición de Alberto Carlos Mejía, el sicario del “Rey de Meiggs”

La justicia acogió este lunes la solicitud de extradición de Alberto Carlos Mejía Hernández, sindicado como uno de los sicarios responsables del asesinato de José Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”.

El imputado fue detenido el viernes pasado en Colombia y, tras la resolución, los antecedentes serán enviados a la Corte de Apelaciones de Santiago, para luego continuar el trámite en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Miguel Ángel Orellana, explicó que la audiencia fue breve y que el proceso avanza con celeridad. “En este caso, la causa de pedir esto es la justificación, los fundamentos de este inicio del procedimiento de extradición ya estaban establecidos y, por lo tanto, la audiencia fue muy breve, fue muy precisa”, señaló el persecutor.

Orellana recordó que Mejía había sido formalizado el 9 de julio bajo la identidad de Osmar Ferrer Ramírez y se le impuso prisión preventiva. Sin embargo, tras ingresar a la cárcel fue liberado al día siguiente y dos días después abandonó el país. Sobre el avance del proceso, detalló: “Con los antecedentes que la Fiscalía le entregó al tribunal se dio inicio a este proceso de extradición, se van a remitir hoy día los antecedentes a la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago para efectos de que esta resuelva lo más importante en este caso”.

El fiscal precisó además que el tribunal podría decretar una orden de detención previa, considerando que el imputado está retenido bajo una difusión roja de Interpol. “Primero, para iniciar el proceso de extradición y, al mismo tiempo, va a decretar, si es que lo tiene a bien luego de que el Ministerio Público le entregue los antecedentes respectivos, una orden de detención previa”, explicó.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, aseguró que los procesos de extradición con Colombia suelen ser ágiles. “Las experiencias previas con Colombia en materia de extradición son bastante expeditas”, afirmó, agregando que espera que el retorno de Mejía a Chile se concrete “en algunos meses nada más”.