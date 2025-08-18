Detienen a ecuatoriano acusado de ser intermediario en asesinato del “Rey de Meiggs”

La Fiscalía confirmó la detención de Ricardo Valdimir Villón Pérez, alias “Tío Lukas”, sindicado como el intermediario en el homicidio del empresario José Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”.

Villón, ciudadano ecuatoriano de 32 años con residencia regular en Chile, habría sido el encargado de contactar a los sicarios que ejecutaron el crimen ocurrido en junio en Ñuñoa.

Según la investigación, quien lo vinculó con los autores materiales fue Wilson Verdugo, dueño del restaurante “La Vaquita Sabrosa”, actualmente en prisión preventiva acusado de ser el autor intelectual del asesinato por deudas con Reyes Ossa.

La captura de “Tío Lukas” se produjo el viernes pasado en un domicilio de la comuna de Independencia, aunque la información se conoció recién este lunes. En el operativo también fue detenido Jhoylan García Navarro, venezolano de 22 años en situación migratoria irregular, quien tendría participación en la logística del delito, específicamente en la recepción de las armas utilizadas. Ambos quedaron a disposición de la justicia para ser formalizados junto a otros implicados en el caso.

De este modo, las autoridades destacan que ya están bajo custodia los principales involucrados en uno de los crímenes más mediáticos de los últimos meses: Verdugo como mandante, Villón como intermediario y los tres sicarios, entre ellos Alberto Carlos Mejía, capturado en Colombia tras haber huido irregularmente de Chile luego de ser liberado por orden judicial.

Sobre este último punto, la Fiscalía investiga la actuación de la jueza Irene Rodríguez, quien decretó su excarcelación y hoy figura en calidad de imputada.

Este lunes también está prevista en el Centro de Justicia la audiencia de extradición contra Mejía, con el objetivo de que regrese al país y enfrente el proceso judicial. La Fiscalía recalca que con estas detenciones la causa logra un avance clave en el esclarecimiento y sanción de la red que operó detrás del asesinato del “Rey de Meiggs”.