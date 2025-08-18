Patricio Fernández, de Democracia UDP: “La gente se está declarando más de derecha que de izquierda”

El director de Democracia UDP y exconstituyente, Patricio Fernández, analizó el panorama político a pocas horas del cierre de inscripciones de candidaturas presidenciales y parlamentarias.

Según afirmó en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, las encuestas recientes muestran que “la gente se está declarando más de derecha que de izquierda. Este es un cambio bien importante respecto a lo que hemos vivido en Chile en las últimas décadas”.

De acuerdo con el último sondeo Feedback-UDP, un 30% de los chilenos se identifica con la izquierda o centroizquierda, mientras que cerca de un 46% lo hace con la derecha o centroderecha. En tanto, un 25% se ubicaría en el centro, un sector que, según Fernández, “es una palabra mal elegida, es una palabra que ya no es”. A su juicio, este espacio no cuenta con líderes propios y oscila “fuera del eje izquierda-derecha”, citando como ejemplo que los encuestados mencionan tanto a Michelle Bachelet como a Nayib Bukele como figuras de referencia.

El académico subrayó además las diferencias en la valoración de la democracia entre sectores. “Cuando se habla de democracia, la gente de izquierda y centroizquierda considera que siempre la democracia es preferible a cualquier gobierno”, señaló. En contraste, un 52% de la derecha y un 43% de la centroderecha justifican gobiernos autoritarios bajo ciertas circunstancias.

Finalmente, Fernández recalcó que mientras un 84% de quienes se declaran de derecha se muestran muy insatisfechos con la democracia actual, en la izquierda un 80% se manifiesta satisfecho. “Hay una fidelidad en la izquierda mucho más fuerte a la democracia que en la derecha”, concluyó.