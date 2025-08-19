Felipe Kast no va a la reelección: el “apernamiento en el poder no es bueno para Chile”

El senador de Evópoli, Felipe Kast, anunció a través de un video que no buscará la reelección en las elecciones parlamentarias del próximo 16 de noviembre.

En su mensaje, agradeció a los habitantes de La Araucanía por el respaldo que recibió en sus años de gestión legislativa, destacando que se enfocó en “trabajar por las víctimas del terrorismo en nuestra región”. En ese sentido, subrayó su rol en la tramitación de leyes como la de Usurpaciones, la Ley Naín-Retamal, la ley contra el robo de madera y la ley antiterrorista.

“Hoy, luego de 8 años, me enfrento a la disyuntiva de poder ir a la reelección o no; las encuestas son buenas, agradezco las muestras de apoyo de muchos de ustedes en la región, pero he decidido no ir a la reelección”, explicó el parlamentario.

Kast recordó que desde la fundación de Evópoli han defendido el límite a la reelección y aseguró que debe dar el ejemplo: “He decidido no postular nuevamente al Senado”.

No obstante, aclaró que su retiro del Congreso no implica un alejamiento total de la política: “Voy a seguir trabajando por Chile, pero ya llevo 12 años en el Congreso y creo que ese apernamiento en el poder de muchos políticos no es bueno para Chile”.