Ramírez (UDI) competirá por el “bastión” de la izquierda: se enfrentará a Jadue en el distrito 9

El cierre de la inscripción de candidaturas parlamentarias ante el Servicio Electoral (Servel) trajo consigo importantes movimientos estratégicos de último minuto, entre ellos el sorpresivo alistamiento del presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, en el Distrito 9, conocido por ser un “bastión” de la izquierda.

El legislador gremialista pertenecía al Distrito 11 (zona oriente de Santiago), pero decidió competir en la circunscripción que reúne a comunas como Recoleta, Conchalí e Independencia, y donde estará el exalcalde Daniel Jadue (PC).

“Se necesita ir a pelear a los distritos que han sido siempre de izquierda, a la cuna del Partido Comunista, como el distrito 9 de Conchalí, Huechuraba, Renca, Independencia, Recoleta, Lo Prado, Quinta Normal y Cerro Navia. Allí yo seré candidato, y muchos otros candidatos de la UDI irán a los lugares donde la izquierda es más fuerte para ganarle a la izquierda y tener mayoría en el Congreso”, puntualizó el timonel de la UDI.

Otra de las sorpresas que dejó el cierre de inscripciones parlamentarias fue la decisión del senador por La Araucanía, Felipe Kast, quien no irá a la reelección tras 12 años de trayectoria en el Congreso, a pesar de los intentos de su partido de convencerlo para continuar.