Ministra Vallejo descarta tesis del Gobierno desgranado de Carmona: “Simplemente interpretaciones”

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), respondió a los dichos del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien había advertido que la renuncia de Mario Marcel al Ministerio de Hacienda podía dar la señal de un “gobierno que se desgrana”.

En entrevista con Radio Duna, Vallejo defendió la autonomía del Presidente Gabriel Boric para decidir sobre su gabinete: “Las designaciones de los ministros de Estado son una prerrogativa exclusiva del Presidente de la República, ni de los partidos, ni de los ministros. Nuestro Estado de Derecho tiene un sistema presidencialista que en estos casos hace que dependa exclusivamente del Presidente”.

Sobre la tesis del “desgrane”, la ministra la desestimó: “Esto de decir que algo se desgrana, o lo del pato cojo, que vienen siendo parte del folclor chileno cuando a los gobiernos les queda un año o menos, son simplemente interpretaciones. Nosotros gobernamos hasta el último día”.

Vallejo añadió que las reacciones forman parte de los efectos habituales tras ajustes en el gabinete: “Son las esquirlas que suceden luego de los cambios, siempre muy criticados por la oposición y que también generan resquemores en los partidos oficialistas, pero en este caso han sido bastante menores”.

Recalcó que, más allá de las diferencias políticas o molestias internas, la prioridad del Ejecutivo sigue siendo “cumplir con el mandato del Presidente, independientemente de quién lleve las carteras del Gobierno”.