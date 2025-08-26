Versiones cruzadas en RN por concepto “dictadura” vs “gobierno militar” de Pinochet

Versiones cruzadas al interior de Chile Vamos y en particular de RN, donde algunos referentes se inclinan por relativizar la calificación de dictadura, mientras que la directiva busca fijar una postura clara para cerrar el flanco político.

El senador José García Ruminot (RN) sostuvo que la denominación correcta para referirse al periodo posterior al Golpe de Estado de 1973 es “gobierno militar” y no dictadura. En conversación con radio Cooperativa, explicó que la dificultad de su sector para reconocer ese concepto tiene que ver con el origen del golpe: “Para mí es Gobierno militar, no llegó (solo) porque los militares chilenos hayan sido golpistas. En el análisis uno no puede dejar de tener a la vista por qué ocurrieron estos hechos. Quienes vivimos la Unidad Popular sabemos lo que significó ese Gobierno, sabemos cómo se sufrió. Había también un clamor de que se evitara una guerra civil”.

El parlamentario agregó que en su momento “entendimos que evitar la guerra civil significaba que las Fuerzas Armadas actuaran unidas y, de esa forma, evitaran una guerra que habría sido muy cruenta, que habría puesto en peligro la subsistencia misma de nuestro país”.

Sin embargo, la secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Balladares, salió al paso y buscó despejar dudas respecto a la postura oficial del partido: “Nosotros decimos que fue una dictadura militar”.

En entrevista con el citado medio, señaló que si bien algunos dirigentes han intentado dar mayores explicaciones, eso “genera falsos problemas”. Sobre las declaraciones de Juan Sutil, integrante del comando de Evelyn Matthei, indicó que lo que quiso decir es que existen dictaduras militares que nunca terminan y otras que acaban de forma pactada, como en Chile. “Nadie tiene duda de que fue una dictadura”, enfatizó.

Respecto a los dichos del timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, quien también evitó calificar el régimen de Pinochet como dictadura, Balladares sostuvo que “en ningún momento se contradice. Lo que tenemos que tomar como sector es que podemos hablar de este tema, pero debemos cuidar la democracia y que nunca más se pierda”.