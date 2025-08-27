Pia Greene, experta en seguridad: propuestas presidenciales no dicen cómo “se van a llevar a cabo”

La seguridad se ha convertido en el tema central de la campaña presidencial. Los candidatos han lanzado planes que buscan marcar diferencias: José Antonio Kast (Republicanos) plantea un Plan de Recuperación Territorial para enfrentar al narcotráfico, el terrorismo y la inmigración irregular, con mayor “respaldo político y jurídico” al uso de la fuerza. Jeannette Jara (PC) propone duplicar el presupuesto en seguridad municipal, construir cinco cárceles, instalar cinco mil cámaras y levantar el secreto bancario. Evelyn Matthei (Chile Vamos), en tanto, promete invertir US$ 2.500 millones, crear una unidad especial contra el crimen organizado y reforzar a las policías, la ANI y Gendarmería.

Sin embargo, para la experta en seguridad pública Pía Greene, del Centro de Estudios en Seguridad Pública y Crimen Organizado (CESCRO) de la Universidad San Sebastián, las propuestas carecen de un plan claro de implementación. “He visto a los candidatos un poco dispersos, porque se pronuncian grandes titulares, pero no se dice específicamente cómo se van a llevar a cabo esas cosas”, señaló en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, advirtiendo que “tenemos que tener cuidado con lo que estamos proponiendo, por respeto a los derechos humanos y por cosas que funcionan y no funcionan”.

Greene explica que la mayoría de los programas mencionan la recuperación territorial, pero sin detallar el enfoque: “Cuando hablan de recuperación territorial, tiendo a pensar que es poner más Carabineros o incluso a las Fuerzas Armadas. Pero recuperar los barrios pasa por la prevención”. A su juicio, los planes de choque pueden ser necesarios dada la percepción de inseguridad, pero si no se acompañan de estrategias a largo plazo, “no va a funcionar”.

En esa línea, enfatizó que “la única opción es la prevención, con políticas basadas en evidencia y que sean sostenibles en el tiempo”. Y concluyó que para lograrlo se necesita separar con claridad las dimensiones de prevención, control y persecución, algo que aún no aparece en las propuestas presidenciales.