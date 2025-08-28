Girardi emplaza a Carmona por sus últimos dichos: “Lo único que hace es aumentar la polarización”

El exsenador Guido Girardi (PPD) se sumó a las críticas hacia el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, luego de sus cuestionamientos a la gestión del exministro de Hacienda, Mario Marcel, lo que ha generado división en el comando de la candidata oficialista, Jeannette Jara.

A juicio de Girardi, y en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, estos comentarios “lo único que hacen es aumentar la polarización. Y en la polarización vamos a perder todos, pero pierde la democracia”.

Sobre el rol de Carmona, enfatizó que sus palabras “no contribuyen en nada, lo único que hace es aumentar la polarización”. Y respecto al tono de la campaña de Kast, advirtió que “van a gobernar imponiendo como lo está haciendo Trump, no pasando a través de los procesos democráticos”.

El exparlamentario explicó que Chile enfrenta “un proceso de polarización y una deriva autoritaria”, alimentada por un contexto donde los medios y las redes sociales “terminan seleccionando aquellos contenidos que son extremos”. En ese marco, recalcó que “el candidato Kast está equivocado, porque la democracia requiere consensos”.

Girardi también puso énfasis en que el país necesita modernizar su institucionalidad para responder a los cambios tecnológicos: “La democracia tiene que ser eficiente, porque además cambió el mundo. Si el Uber se demora cinco minutos, tú lo cancelas. Entonces ya la gente no está dispuesta a esperar nada”. Añadió que “ya la inteligencia artificial está cambiando todo. Entonces usemos la inteligencia artificial no para que nos domine, sino para resolver problemas de salud”.

En ese sentido, Girardi llamó a valorar la política de acuerdos, defendiendo el pacto que permitió destrabar la reforma de pensiones: “Es injusto que uno de los argumentos de Kast contra Chile Vamos sea acusar que hicieron un acuerdo con el gobierno para sacar la ley de pensiones. Eso es lo que se hace en democracia”.