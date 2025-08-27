Figura de Carmona genera tensión hasta en la DC y el PS: dicen que no apoya a Jeannette Jara

Las críticas del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, a la gestión de Mario Marcel como ministro de Hacienda siguen provocando efectos dentro del oficialismo y ahora escalan hasta la candidatura de Jeannette Jara.

En el Socialismo Democrático, la molestia es evidente. El senador Ricardo Lagos Weber (PPD), miembro del comando, señaló que “es como que no termina de convencerle que la candidata es de sus filas y no está dispuesto a respaldarla”, y agregó que “tal vez hay algunos que no ven ningún futuro” en la candidatura. A su juicio, los dichos de Carmona solo generan un daño interno que debilita el despliegue de la exministra.

El secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, también advirtió en conversación con el diario La Tercera que estas declaraciones golpean directamente al Presidente Gabriel Boric, instalando dudas en momentos en que la campaña requiere cohesión. En la misma línea, la timonel socialista, Paulina Vodanovic, manifestó en radio Cooperativa que “uno entiende que es un político avezado, con el que uno podrá tener diferencias, pero que no se puede dudar de su historial en la política; lo que hace es con un sentido político, claramente no es el de apoyar a la candidata”. Para Vodanovic, la actitud de Carmona “no se condice con esta actitud infantil de ser dirigentes y de estar en pendencias, en reyertas totalmente inútiles”.

La controversia incluso se extendió a la Democracia Cristiana, el último partido en sumarse a la candidatura de Jara. Su presidente interino, Francisco Huenchumilla, coincidió con Vodanovic en que el PC no actúa al azar: “En 2025, tú ves que hay una coalición de centroizquierda que fue capaz de colocarse de acuerdo. Por lo tanto, ahora hay estos ripios propios de la lucha política, pero que en el caso del Partido Comunista, yo digo que es un partido racional, que probablemente no da puntadas sin hilo”. Y concluyó: “Tiendo a pensar, como dice Paulina, que aquí hay una movida de otra naturaleza”.

Consultado sobre las motivaciones de Carmona, Huenchumilla fue claro: “Precisamente el que estemos hoy día discutiendo eso, y pensando por qué el Partido Comunista hace una movida en su dirigente histórico y con amplia experiencia. Entonces, yo creo que Lautaro tiene que dar una explicación. No correspondería que yo empezara a especular cuál es la intencionalidad política que tiene cuando hace ese tipo de comentario”.