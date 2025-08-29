Jorge Riesco es reelegido presidente de Sonami y suma histórica presencia femenina en el directorio

La Sociedad Nacional de Minería (Sonami) decidió dar continuidad al liderazgo de Jorge Riesco. Este viernes, el Consejo General reeligió al abogado como presidente del gremio para el período 2025-2028, en una elección que definió también a los nuevos vicepresidentes y directores de la organización. Con 91 votos, Riesco se impuso a Patricio Céspedes, presidente de la Asociación Gremial Minera de Antofagasta y hasta hace poco vicepresidente del gremio, quien obtuvo 61 sufragios.

La jornada, que convocó a 184 consejeros y consejeras, contó con la participación de 153 votantes, de los cuales un voto fue nulo. Tras conocerse los resultados, Riesco agradeció la confianza recibida: “La tomo con mucha humildad. Es un cargo de mucha confianza y un reconocimiento al equipo que tenemos y a nuestra mesa directiva conformada”. “Agradezco la confianza depositada por nuestros asociados para continuar representando los intereses de la minería chilena, un sector fundamental para el desarrollo económico y social del país”, agregó.

Junto al presidente, fueron elegidos como vicepresidentes Luis Manuel Rodríguez, gerente del Grupo Minero Carola Coemin, y Joel Carrizo, presidente de la Asociación de Pirquineros de Tierra Amarilla. La nueva directiva asume en un contexto donde la mediana minería y las demandas de agilización de permisos regulatorios han sido temas clave de la agenda de Riesco en su primer mandato.

El abogado, licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile y con un Magíster en Gestión de Recursos Humanos de la Universidad Gabriela Mistral, tiene una larga trayectoria en el gremio. Es consejero de Sonami desde 1990 y ya ejerció como secretario general en cuatro períodos distintos, además de presidir la organización desde 2022. Su vínculo es también familiar: es hijo de Walter Riesco.

Histórica presencia femenina en el directorio

El directorio elegido refleja un cambio significativo. En representación de Empresas Mineras y Personas Naturales fueron electos Cristián Argandoña, Paola Cifuentes, Alberto Salas, Jorge Gómez y Katharina Jenny. En tanto, desde las Asociaciones Mineras se integran Patricia Beiza, Héctor Páez, Jorge Geldres, Christian Molina e Iván Pavletic. Además, Juana María Vives asumirá como secretaria general, tras imponerse a Óscar Rojas con 86 votos frente a 66.

Por primera vez en la historia del gremio, el directorio contará con tres mujeres. Para Riesco, este hecho refleja un paso clave en la modernización de la industria: “Esto refuerza nuestro compromiso de promover espacios diversos e inclusivos, impulsando los cambios positivos que requiere nuestra industria para seguir siendo un pilar del desarrollo de Chile”.