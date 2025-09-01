Kast no quiere spoilear cómo financiará Chao Préstamo para evitar que el Gobierno los perjudique

El candidato presidencial del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, defendió su propuesta previsional Chao Préstamo al Estado y justificó por qué aún no ha detallado la fórmula de financiamiento.

En entrevista con radio Duna, Kast recalcó que “siempre hemos estado en contra de que los trabajadores tengan que entregar, aunque sea una pequeña parte de su cotización, para financiar a un Estado ineficiente e ineficaz. Eso lo planteamos antes, durante y después de la reforma, por lo tanto no vamos a renunciar a algo que nosotros planteamos”.

Consultado por cómo se financiarán las mejoras en las pensiones, señaló que “esto tiene que ser con cargo al Estado, y cuando llegue el momento vamos a presentar un proyecto de ley, donde explicaremos punto por punto de dónde obtendremos los recursos para mantener los beneficios”.

Sin embargo, advirtió que no dará detalles ahora: “Tenemos bastante bien estudiada la fórmula, pero no vamos a ir mostrando todo. A este gobierno todavía le quedan seis meses y, si empezamos a anticipar cada cosa, van a ir amarrando recursos para hacernos imposible el trabajo”.

Kast sostuvo que su plan contempla una rebaja del gasto público y recordó que “no lo decimos solo nosotros, lo dice el CEP, el Consejo Fiscal Autónomo. No estamos tan lejos de lo que hay que hacer”. Además, acusó que sus detractores buscan instalar que no existe una propuesta real, pero aseguró que “cada vez más economistas se suman a este proyecto país, porque esto no es un proyecto solo republicano”.

Sobre los nuevos respaldos que ha recibido de figuras provenientes de Chile Vamos, Kast relativizó la polémica: “Entiendo que hay una disputa política y a algunos les duele más que a otros, pero las urgencias sociales son más importantes que si uno o dos me ayudan. Yo no alego porque Evelyn Matthei tenga 30 economistas, estoy feliz, porque si yo gano supongo que nos entregarán los antecedentes para cumplir con el desafío que ellos mismos se pusieron de un millón de empleos”.