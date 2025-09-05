Horda de personas ataca con bombas molotov comisaría en Huechuraba: una mujer fue detenida

La noche del jueves, cerca de 200 personas atacaron la 54ª Comisaría de Carabineros en Huechuraba, en la antesala de la conmemoración del 11 de septiembre.

Según informó el fiscal Centro Norte, Felipe Olivari, los manifestantes lanzaron objetos contundentes, bombas molotov e incluso se escucharon disparos en el lugar.

El operativo se extendió hasta la madrugada del viernes, cuando personal de Control de Orden Público logró dispersar a los atacantes alrededor de las 3:00 horas.

En el procedimiento se detuvo a una joven chilena de 18 años, sorprendida portando botellas y elementos contundentes. Será formalizada por desórdenes públicos.

Si bien la fachada de la comisaría sufrió daños menores, un vehículo radiopatrulla resultó con serias afectaciones.

El ataque se enmarca en los incidentes que suelen registrarse en torno a la fecha de conmemoración del golpe de Estado. Cabe recordar que e 4 de septiembre de 1970 fue la elección presidencial en la que Salvador Allende obtuvo la mayoría de los votos.