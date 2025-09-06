¿Dónde está Lucía? Las fallidas notificaciones judiciales a hija mayor de la familia Pinochet

Lucía Pinochet Hiriart lleva 3 años inubicable en una causa laboral entablada por la enfermera Silvia Jara, quien la acusa –como también a los hermanos de esta– de malos tratos y deudas impagas. Aunque hay registro de su ingresó a Chile en julio pasado, el tribunal designó un “defensor de ausentes”.

Búsqueda infructuosa de Lucía Pinochet Han pasado tres años y siete intentos de notificación sin éxito.

El tribunal ordenó incluso un exhorto internacional a EE.UU. tras detectarse un domicilio en Miami.

Migraciones confirmó que viajó por Colombia, Perú y EE.UU., con entradas regulares a Chile. La última fue el 12 de julio de 2025, y oficialmente aún estaría en el país. Situación procesal Al no ubicarla, el tribunal designó un “defensor de ausentes” , figura que representa legalmente a quienes no comparecen.

El juicio por tutela laboral sigue adelante pese a la incomparecencia de Lucía. La denuncia de Silvia Jara, la enfermera Acusa malos tratos, jornadas extenuantes y deudas laborales mientras cuidaba a Lucía Hiriart.

Reclama $59,3 millones , de los cuales $20 millones corresponden a previsión impaga.

Señala abusos como: turnos de 48 y hasta 72 horas, obligación de lavar guantes quirúrgicos para ahorrar dinero, recriminaciones constantes, sospechas infundadas de robo.

Conflictos familiares El hijo Marco Antonio Pinochet habría intentado forzar a la enfermera a firmar un pacto de silencio de 2.000 UF antes de pagarle.

Además, Jacqueline Pinochet mantiene un litigio paralelo contra Marco Antonio por presunta apropiación indebida de bienes de la herencia. Panorama actual El juicio está en etapa de audiencia, tras más de tres años de retraso por la inubicabilidad de Lucía Pinochet.

