El mensaje de Desormeaux a los grupos económicos

Antes de que la desinformación volviera a tomarse los titulares de los medios, la semana ya venía caldeada y uno de los motivos estuvo en las palabras del economista y marido de Evelyn Matthei, Jorge Desormeaux, acerca de que habría “menos paz social en un Gobierno de Kast que en un Gobierno de Evelyn Matthei”, lo que ha tenido diversas lecturas e interpretaciones y una de ellas es que no le estaba hablando a la galería, sino a los grandes empresarios.

La división de Manhattan: “Algunos grupos económicos de línea dura están con José Antonio Kast, pero los más cercanos a los Piñera y a sus amigos del colegio están más con Evelyn”. De esta forma, un asiduo a encuentros empresariales relata cierta división de apoyos en torno a los candidatos presidenciales de la centroderecha y la derecha conservadora nacionalista.

Según explican fuentes de ese mundo, a algunos empresarios les preocupa la irrupción de una fuerte conflictividad social si Kast llega a La Moneda, y los efectos que puedan tener las manifestaciones violentas en las inversiones y la actividad económica.

A otros les preocupa que la forma de desarticular conflictos sociales en la derecha, históricamente, ha estado asociada a Renovación Nacional y al piñerismo y que, ante la eventual llegada del republicano a Palacio, haya un periodo de desgobierno, semejante al que mostró la administración Boric con la gira de Izkia Siches al sur.

En círculos empresariales aseguran que, a principios de agosto, José Antonio Kast se reunió con un grupo de 20 a 25 empresarios en una cena. Kast estuvo acompañado de miembros de su comando, como Cristóbal Valenzuela, Carolina Araya y Alejandro Irarrázaval, entre otros, quienes forman parte de su círculo cercano, donde les habrían expresado algunas de estas inquietudes.

Jorge Quiroz, encargado económico de Kast, ha mantenido una agenda activa de reuniones con representantes del sector privado, aprovechando su experiencia en una consultora económica que asesora a varios grupos económicos. Su presencia en el equipo busca fortalecer la conexión con el empresariado y abordar las problemáticas de las distintas industrias.