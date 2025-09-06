Renovación Nacional no para: impugnará la aceptación de la candidatura de Jadue ante el Tricel

El abogado de Renovación Nacional, Marcelo Brunet, confirmó que el partido recurrirá al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para que el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) quede imposibilitado de ser candidato a diputado por el distrito 9.

Esto luego de que el Segundo Tribunal Electoral de la RM rechazara el reclamo de RN contra la candidatura del exedil, acusado en el caso Farmacias Populares.

El tribunal resolvió que sobre Jadue “pesa una acusación presentada por el Ministerio Público el 7 de agosto de 2025, sin que en el proceso penal seguido en su contra se haya realizado la audiencia preparatoria del juicio oral”. De acuerdo a lo señalado por el TER “la sola acusación no ha podido producir el efecto de suspender el derecho de sufragio del elector”, lo que lo habilita para competir en la próxima elección parlamentaria.

Por lo mismo, Brunet comunicó la apelación al Tricel para que sea este tribunal el que tenga la última palabra.

Al mismo tiempo, el abogado señaló a La Tercera que RN también impugnará la decisión del Servel de haber aceptado la declaración de candidatura de Jadue.

“Queremos que se deje sin efecto la inscripción de Daniel Jadue como candidato a diputado. No solamente queremos que se le deje sin derecho a sufragio, sino que también queremos que se explicite que él no puede ni debe ser candidato en la elección parlamentaria de 2025″, dijo Brunet.

Asimismo, agregó que “en oportunidades anteriores, como por ejemplo el caso del exalcalde Luis Plaza, a él se le impidió la posibilidad de ser candidato precisamente por estar en la misma condición jurídica en la que se encuentra Daniel Jadue”.

“No podríamos entender que en un caso se aplique una norma y en otro caso se aplique una distinta”, indicó.

En ese sentido, el Tricel tendrá que resolver la apelación al fallo de primera instancia que no quiso suspender el derecho a sufragio de Jadue y al mismo tiempo la impugnación de la decisión del Servel de haber aceptado la candidatura a diputado.