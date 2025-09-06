Viña del Mar levanta la inhabitabilidad del Euromarina II tras más de un año del socavón

La espera de más de un año llegó a su fin para los residentes del edificio Euromarina II en Reñaca. La Municipalidad de Viña del Mar informó que dejó sin efecto el decreto de inhabitabilidad que regía sobre el inmueble desde junio de 2024, tras el segundo socavón que se abrió en las dunas producto de las intensas precipitaciones que azotaron a la comuna.

El levantamiento de la restricción fue posible luego de que el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) finalizara los trabajos de reparación en la zona afectada, asegurando la estabilidad del colector de aguas lluvia y la estructura del edificio. Según El Mercurio de Valparaíso, el director de Obras Municipales comunicó a la alcaldía que “el edificio Euromarina II se encuentra estructuralmente estable”, condición ratificada además por el informe técnico elaborado por el ingeniero civil Carlos Mondaca Delgado, encargado del proyecto de reparación.

Con el levantamiento del decreto, las familias podrán finalmente regresar a sus hogares, poniendo fin a una larga incertidumbre que se extendió por más de doce meses y que, para muchos, simboliza el inicio de una etapa de reconstrucción tanto material como emocional.