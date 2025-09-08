Ministro Grau anuncia recorte de presupuesto en gobernaciones regionales y en “algunos ministerios”

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, confirmó que en 2026 habrá una reducción de presupuesto en las gobernaciones regionales y adelantó que también se aplicarán recortes en “algunos ministerios”, sin detallar cuáles.

Según cifras entregadas a los propios gobernadores, la baja global sería de 1,9%, con la Región de Aysén como la más afectada, al registrar una caída de 3,9%.

En total, 12 de las 16 gobernaciones verían una disminución de sus recursos, mientras que la Región Metropolitana se encuentra dentro del reducido grupo que aumentaría su presupuesto.

“Efectivamente hay una reducción acotada para el presupuesto global de los gobernadores”, señaló Grau en conversación con Radio Infinita.

El jefe de las finanzas públicas agregó que “va a haber también algunos ministerios que van a disminuir sus presupuestos en términos reales”, explicando que el objetivo de estos ajustes es que “las urgencias sociales puedan ser debidamente financiadas”.