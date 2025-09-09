Comisión de Salud del Senado aprueba en general proyecto de ley de eutanasia

Con tres votos a favor y dos en contra, la Comisión de Salud del Senado aprobó en general el proyecto de ley que regula la eutanasia, que establece el derecho a solicitar asistencia médica para acelerar la muerte en casos de enfermedad terminal e incurable.

Votaron a favor Juan Luis Castro (PS), Ximena Órdenes (Ind) e Iván Flores (DC), mientras que Francisco Chahuán (RN) y Sergio Gahona (UDI) lo hicieron en contra. La iniciativa pasa ahora a discusión en Sala.

El proyecto fija requisitos estrictos: el solicitante debe ser mayor de 18 años, chileno o residente legal por más de un año, estar lúcido y padecer una enfermedad grave e incurable o en estado terminal, con sufrimiento persistente e intolerable. La solicitud debe ser confirmada por dos médicos y un psiquiatra, manifestada por escrito ante testigos y un ministro de fe, además de ser revisada por comités técnicos. También se resguarda el derecho a arrepentirse en cualquier momento.

El debate dejó en evidencia posturas contrapuestas. Chahuán defendió “la protección del derecho a la vida, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural”, advirtiendo que la ley “abre una puerta” riesgosa. Gahona reforzó que la propuesta “no se condice con esa concepción doctrinaria”. En contraste, Castro subrayó que “aquí está en juego un principio de autonomía de la voluntad de las personas, que tiene que ver con el derecho a la dignidad en la hora final”. Órdenes recordó que “han pasado casi 15 años desde que se inició este debate” y recalcó que “el Estado no puede obligar a una persona a prolongar el sufrimiento cuando ella considera que ya no hay retorno”.

El presidente de la comisión, Iván Flores, destacó las exposiciones recibidas y señaló que el principal nudo pendiente es la objeción de conciencia. A su juicio, “sin duda es un proyecto de ley complejo porque más que una discusión de técnica, se refiere a nuestra postura ética y lo que representamos frente a la vida y frente a la comunidad”.