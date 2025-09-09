Giorgio Jackson no se rinde: apelará fallo que rechazó su demanda contra diputados UDI

El exministro y exdiputado Giorgio Jackson no se dará por vencido. Tras el rechazo de su denuncia contra 23 diputados de la UDI, su defensa, encabezada por el abogado Miguel Schürmann, anunció que presentarán un recurso de apelación.

Jackson había acusado a los parlamentarios de oposición de vincularlo con el denominado caso Convenios y con el robo de computadores desde el Ministerio de Desarrollo Social, solicitando una indemnización por daño moral y a su honra. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó la demanda, provocando la reacción inmediata de su equipo legal.

Según Schürmann, el fallo “confunde la crítica política legítima con la imputación de hechos falsos específicos para afectar la honra de una persona”, además de no valorar correctamente los testimonios de periodistas que declararon que las expresiones de la carta contra Jackson eran injuriosas y sin sustento.

El abogado agregó que la sentencia, al no ponderar adecuadamente el derecho a la libertad de expresión frente a la protección de la honra, representa “una tolerancia judicial inadmisible al sistema de desinformación que acecha a nuestra democracia”.

Confiados en la justicia, la defensa de Jackson espera que la apelación permita “restablecer el justo equilibrio entre el debate político y los derechos fundamentales de las personas”, cerró Schürmann.

En tiempos de preocupación por las campañas de mentiras y desinformación para denostar rivales políticos, recibimos con sorpresa el fallo de la Ministra (S) Cohen, al que apelaremos. Si no hay límites para el debate democrático, si “todo vale”, volvemos a la ley de la selva. pic.twitter.com/me4wiLmRNx — Giorgio Jackson (@GiorgioJackson) September 9, 2025

El fallo sostuvo que “no ha quedado acreditado que las expresiones que motivan la presente acción se hayan emitido con animus injuriandi, pues analizado el contexto histórico en que se emiten, es posible descartar un fin de deshonra, sino más bien los hechos se avienen con el contexto político… con la finalidad que reconocen los demandados, en el sentido de querer hacer efectiva la responsabilidad política del señor Jackson, quien encabezaba la cartera de Desarrollo Social y Familia”. La resolución, consignada este martes por La Tercera, agrega que “se rechaza en todas sus partes, la demanda de indemnización de perjuicios… deducida en contra de veintitrés parlamentarios en ejercicio” y que “no se condena en costas a la parte demandante, atento lo expresado en el motivo décimo noveno de este fallo”.

Los diputados UDI demandados por Giorgio Jackson: