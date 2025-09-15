Fiscalía busca revertir permiso que autoriza vacaciones de exgeneral Villalobos a Costa Rica

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago para revertir la autorización que permite al exgeneral director de Carabineros, Bruno Villalobos, salir del país entre el 13 y 28 de octubre para vacacionar en Costa Rica.

El otrora jefe policial está acusado en la arista de gastos reservados del fraude en Carabineros —”Pacogate”—, causa en la que enfrenta 14 delitos, entre ellos malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público.

Actualmente, Villalobos cumple la medida cautelar de arraigo nacional, impuesta tras su formalización en 2022. Pese a la oposición del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado (CDE), el Séptimo Juzgado de Garantía autorizó el levantamiento temporal de esta restricción, fijando además una caución de retorno de $15 millones como garantía para su regreso.

“Las vacaciones, por su naturaleza recreativa, no constituyen una necesidad esencial ni un cambio relevante en las circunstancias que dieron origen a la medida cautelar. Permitir que un motivo como este sea considerado suficiente para suspender una medida restrictiva de libertad desnaturalizaría su propósito y sentaría un precedente altamente negativo”, señala la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Patricia Cerda, en la apelación consignada por La Tercera.

El CDE también ingresó un recurso en la misma línea, recordando que Villalobos arriesga penas de cárcel. No es la primera vez que se da esta situación: en enero pasado, una autorización similar había sido concedida por el mismo tribunal, pero fue revocada por la Corte de Santiago.

La discusión se da a semanas de que, el 5 de noviembre, comience en el Centro de Justicia la audiencia de preparación de juicio oral en la que Villalobos enfrentará la acusación de haber “sustraído o permitido la sustracción” de más de $585 millones de Carabineros.