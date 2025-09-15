Kast viaja a Italia y se reúne con Primera Ministra por políticas migratorias

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast viajó este fin de semana a Roma, donde sostuvo un encuentro con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. La cita se centró en las políticas migratorias aplicadas en ese país, las que el republicano presentó como referencia para Chile.

“Hoy hemos visto en Italia cómo el liderazgo firme de Giorgia Meloni ha logrado poner orden en la frontera, enfrentar la inmigración ilegal y devolverle seguridad a las familias. Esa es la inspiración que nos mueve: en Chile no vamos a seguir de brazos cruzados mientras miles de ilegales entran sin control”, afirmó Kast.

El excandidato presidencial adelantó que en los próximos días presentará un plan con “medidas claras y concretas para cerrar las fronteras, detener a quienes ingresan irregularmente e impulsar la salida de miles de inmigrantes ilegales”. En contraste, cuestionó a Jeannette Jara y al Gobierno: “Chile no aguanta otra regularización masiva. Ya se hicieron procesos en el pasado y los resultados están a la vista: más inseguridad, más hacinamiento, más crimen organizado”.

La relación entre ambos líderes se remonta a 2019, cuando Meloni impulsaba el crecimiento de Fratelli d’Italia y Kast fundaba el Partido Republicano. Desde entonces han sostenido encuentros en diversas instancias, destacando el oficial de 2023, en que subrayaron la cooperación política entre Europa y América Latina.

El ascenso de Meloni en 2022 la consolidó como una de las principales figuras de la derecha europea, enfrentando la inmigración ilegal y la crisis económica. Su gobierno declaró emergencia nacional por la migración irregular, lo que permitió agilizar trámites y coordinar a las fuerzas de seguridad en la frontera sur, modelo que Kast busca adaptar.

El viaje de Kast incluyó a su esposa, María Pía Adriasola, su jefa de gabinete, Carolina Araya, y su asesor estratégico, Cristián Valenzuela. En los últimos años, el republicano ha visitado países de Europa y América para conocer experiencias en seguridad, economía y gestión migratoria.