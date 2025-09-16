Corte de Apelaciones de Antofagasta reanuda tramitación de desafuero de gobernador Claudio Orrego

El Pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta decidió, por unanimidad, alzar la suspensión que afectaba la tramitación de la solicitud de desafuero del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego Larraín.

La medida fue adoptada luego de que el Juzgado de Garantía de Antofagasta certificara que en una próxima audiencia resolverá respecto de la incompetencia planteada para conocer la causa penal vinculada a los convenios de la fundación Procultura con distintos gobiernos regionales.

En su resolución, el tribunal de alzada indicó: “Habiendo desaparecido la causa que motivó la suspensión del procedimiento de desafuero (…) álcese la suspensión del procedimiento decretada, debiendo regir a contar de la notificación de esta resolución el plazo establecido en resolución de fecha 5 de septiembre (…) para evacuar el debido traslado por parte de la defensa del Sr. Claudio Orrego Larraín”.

“En esta etapa procesal y encontrándose disputada, a requerimiento del propio incidentista, la competencia del tribunal del grado, este Tribunal Pleno no puede emitir pronunciamiento de la incidencia cuya pretensión precisamente es determinar la incompetencia de esta Corte de Apelaciones para conocer del procedimiento de desafuero”, se agrega.

De esta forma, se expone que “careciendo el pleno de esta Corte de Apelaciones de la competencia directa para pronunciarse de la excepción de incompetencia promovida y habiéndose ya ocurrido ante quien corresponde para su debida resolución, se omite pronunciamiento, sin perjuicio de la competencia de este Tribunal de Alzada para conocer de los recursos que se deduzcan respecto de la resolución dictada por el Juzgado de Garantía resolviendo el mentado incidente”.

De esta forma, la solicitud de desafuero contra el gobernador Claudio Orrego retoma su curso procesal, a la espera de los próximos pronunciamientos judiciales.