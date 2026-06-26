El problema del lenguaje en tiempos de inteligencia artificial y la disputa por la autoría

En el tercer episodio de su quinta temporada, Purísima Podcast aborda el impacto de la inteligencia artificial en el periodismo, el lenguaje y la propiedad intelectual, en medio del debate por el artículo 8 de la Ley Miscelánea.

La AI dejó de ser una promesa técnica para instalarse en la vida cotidiana, las redacciones y la producción cultural. Desde el uso de herramientas generativas para titular, resumir o transcribir, hasta las discusiones por derechos de autor y entrenamiento de modelos, el debate ya no gira solo en torno a la eficiencia, sino también al criterio, la autoría y el lugar del trabajo humano.

Para entender cómo la inteligencia artificial está modificando el ecosistema de medios, conversamos con Alexis Apablaza-Campos, profesor investigador del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello y director del Magíster en Digital Audience Strategy. Para el investigador, el desafío no pasa únicamente por la herramienta, sino por la forma en que la utilizamos. “Si te acomodas y terminas creyendo todo como verdad absoluta, claramente limita tu capacidad de pensamiento”.

La conversación se detiene especialmente en los medios de comunicación. Apablaza distingue entre usos que pueden facilitar el trabajo periodístico, como transcripciones, metadatos, SEO o apoyo en procesos internos; y aquellos que ponen en riesgo el oficio cuando reemplazan la verificación, la escritura y el criterio editorial.

También aborda uno de los problemas más conocidos de los sistemas generativos: las llamadas “alucinaciones”, respuestas que parecen correctas o plausibles, pero que contienen información falsa, imprecisa o directamente inventada. “Los sistemas pueden alucinar menos, pero no van a dejar de alucinar”, advierte Apablaza.

Autoría, propiedad intelectual y los límites de la IA

El episodio entra además en la controversia por el artículo 8 de la llamada Ley Miscelánea, una iniciativa que busca actualizar distintos aspectos de la legislación sobre propiedad intelectual y que ha generado debate por las condiciones en que las obras protegidas podrían utilizarse para entrenar sistemas de inteligencia artificial. Cuestionado por sectores culturales, editoriales y periodísticos, el artículo ha sido criticado por abrir la puerta al uso de contenidos sin una autorización clara de sus autores. Para Apablaza, el problema está en la amplitud con que la norma permitiría utilizar estas obras: “Bastaría que yo declarase que necesito cualquier pieza o cualquier contenido para alimentar una herramienta de inteligencia artificial y lo puedo hacer de manera gratuita y sin necesidad de contar con el permiso del autor”.

Apablaza también cuestiona la creciente tendencia a presentar las respuestas de estos sistemas como si fueran objetivas o neutrales. “La principal crítica que le hago a mis colegas y al periodismo es la tendencia a publicar contenidos del tipo ‘la inteligencia artificial predice’, como si esas respuestas fueran conclusiones objetivas”, afirma. “Más que el resultado final, yo querría ver el prompt ¿Qué le preguntaste?”. Para Apablaza, ninguna respuesta generada por IA puede entenderse sin conocer la pregunta que la originó.

Entre ejemplos concretos, referencias a casos internacionales y observaciones sobre el lenguaje que ya circula en redes sociales, también aborda una inquietud cada vez más visible: la producción de textos correctos, eficientes y funcionales, pero robóticamente más parecidos entre sí.

El episodio completo está disponible en Spotify / Purísima Podcast.