Diputado Benavente (UDI): “Tenemos al 85% de las fuerzas del Rechazo en torno a Evelyn Matthei”

El diputado de la UDI por la Región del Maule, Gustavo Benavente, expresó confianza en el avance de Evelyn Matthei, candidata presidencial del sector, en las encuestas y en el desempeño de la candidata presidencial en el último debate.

En conversación con Al Pan Pan, aseguró que “la baja de Evelyn Matthei en las encuestas ya se detuvo” y que actualmente muestra “una alza sostenida” durante las últimas semanas.

Benavente sostuvo que este repunte responde a la difusión de propuestas que la ciudadanía percibe como viables y a la trayectoria de la exparlamentaria, exministra y exalcaldesa, así como a la solidez de los equipos que la respaldan. Según dijo, en sus recorridos por regiones “a Evelyn Matthei hoy día le cuesta caminar en las calles”, reflejando el interés ciudadano por su candidatura.

Respecto de la disputa con José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano, señaló que no se trata de restar apoyos a otros postulantes, sino de crecer en torno a propuestas propias. No obstante, apuntó a una tendencia a la baja del republicano y a la reducción de la brecha entre ambos: “De acuerdo a la última encuesta, la diferencia ya es de siete puntos, cuando hace tres semanas atrás era más de catorce”.

Benavente destacó la amplitud de apoyos reunidos en torno a Matthei: “Hemos congregado prácticamente a todas las fuerzas que estuvieron en el rechazo a la primera propuesta constitucional. Desde Amarillos hasta Chile Vamos (…) hoy día tenemos al 85% de las fuerzas que estuvieron en el Rechazo en torno a la candidatura de Matthei”.

Añadió que esta base política, junto con la moderación de la propuesta, constituye un activo electoral clave: “Chile es un país de gente moderada (…) la gente empieza a abandonar un poco la cuña de TikTok y se involucra más con el contenido de las propuestas”.