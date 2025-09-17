En paz con Desbordes, con décimas y cueca, Gabriel Boric inauguró fondas de O’Higgins por última vez

A poco menos de seis meses de dejar La Moneda, el Presidente Gabriel Boric participó por última vez en la inauguración de las fondas oficiales del Parque O’higgins, a propósito de las celebraciones de fiestas patrias.

El evento estuvo enmarcado en las tensiones entre la Municipalidad de Santiago y el Ejecutivo. Esto luego de que el alcalde de la comuna, Mario Desbordes, expresara su descontento con el Presidente debido a su decisión de dar el vamos a las festividades desde un discurso en las fondas de La Pampilla, Región de Coquimbo. A lo último se suma la decisión del propio Desbordes de bailar su primer pie de cueca con la directora de Desarrollo Comunitario de Santiago, Eleonora Espinoza, y no con una representante del Ejecutivo.

Sin embargo, durante la noche del martes ambas partes optaron por desactivar las pugnas, evidenciado en los discursos de ambos. “Somos una nación libre, abierta y hospitalaria, multicultural, y a cada generación le toca la tarea de dar forma a esa unidad que contiene en sí todas esas diferencias políticas, religiosas y sociales. Esto no es posible sin apertura, sin respeto, sin tolerancia y solidaridad. No es posible sin la consciencia de que juntos formamos parte del mismo cuerpo“, afirmó el edil metropolitano.

De sus palabras hizo eco el propio Presidente a continuación: “Como bien decía recién el alcalde Desbordes, hay algo que nos une y es justamente esta bandera (…) Seguramente la fiesta que se desarrolla en el Parque O’Higgins, antes el Parque Cousiño, es una de las más antiguas del país”.

“Además del cariño al que invitaba el alcalde de Desbordes, que comparto, nos tocó, como bien decía él, compartir y discutir de buena fe, tratando de atender a la mejor versión del argumento del contrario en momentos muy difíciles. Y logramos ponernos de acuerdo, pese a que pensamos diferente, yo creo que eso es valioso“, aseguró el Mandatario en su alocución, añadiendo a que, “como decía el alcalde Desbordes, que nos queramos y que nos cuidemos. Y, en particular, que si van a manejar no tomen alcohol”.

Al cierre de sus palabras, Gabriel Boric recitó sus últimas décimas, las cuales fueron tradición durante la apertura de las fondas del parque en ediciones anteriores:

En la Pampilla o Santiago / Renaico o Puerto Montt / Se desata la pasión / Y se celebra destajo / Encumbrando todos los vasos / Desde Huara y hasta Angol /Todos brindan en Cholchol / En Visviri y Navarino / Y como rico está el vino /Póngale bueno en Lolol.

He recorrido Chile entero / He visto orgullo en mi patria / En Arica, en Codpa y Chaca / En sus ríos, sus esteros / Por eso le pongo esmero / Le canto esta compadre / Estas décimas de sangre / Donde nazco y donde muero / Mi corazón se lo entrego /No lo tome con vinagre.

Es mi último 18 / Con la banda tricolor / Pienso en irme, no hay dolor / No hay lugar para mañosos / Es verdad, yo estoy dichoso / Del trabajo y la gestión / Saludo hoy a Concepción / Valparaíso indomable / Magallanes inefable / Allá está mi corazón.

Chilenos y chilenas / Patria dulce de mi vida / No se acaba la partida / Nunca seremos ajenos / Hoy y siempre lucharemos / Para que Chile sea mejor / Yo les digo con ardor / No bajemos la bandera / Que brille siempre la estrella /¡Viva Chile! ¡Sí, señor!

La estrofas, de autoría del propio Presidente, fueron celebradas con vítores por parte de los asistentes. Y tras el corte de la cinta inaugural, el Presidente bailó su primer pie de cueca del 2025, y su último como Jefe de Estado. Y, como era lo esperable, lo hizo junto a su pareja Paula Carrasco, quien en junio pasado dio a luz a la primera hija de ambos, Violeta Boric.