Propuesta de Kast sobre pensiones genera áspero cruce en X con Jeannette Jara

Propuesta previsional de Kast

José Antonio Kast plantea eliminar el “préstamo al Estado” que actualmente financia parte del sistema de pensiones, reemplazándolo por inversiones en instrumentos financieros de mercado, de modo que todo aporte adicional vaya directamente a las cuentas individuales de los trabajadores.

Críticas de Jeannette Jara

La candidata Jeannette Jara (PC) acusa que la propuesta de Kast implicaría un retroceso para personas mayores, sosteniendo que se amenazaría el alza de pensiones para 1.400.000 jubilados que se esperaba fuese posible gracias al aporte al seguro social que Kast propone eliminar.

Disputa pública en redes

El debate escaló a publicaciones en X, donde Kast respondió criticando la gestión pasada de Jara como ministra — citando aumento del desempleo femenino y denuncia de abuso sexual contra un subsecretario del Interior — acusaciones que ella considera distracciones para evitar hablar sobre el fondo de las pensiones.

Argumentos en cuanto al acuerdo previsional

Jara recuerda que el acuerdo previsional actual fue resultado de un proceso largo que involucró consensos políticos amplios (“de izquierda a derecha”), salvo el rechazo del Partido Republicano, y que tiene importancia para destrabar aumentos de pensiones urgentes.