Propuesta de Kast sobre pensiones genera áspero cruce en X con Jeannette Jara
La primera parte de su jornada estuvo marcada por el lanzamiento oficial de los candidatos a diputado de los socialcristianos, evento en el que Kast se abocó a subrayar las buenas relaciones que mantiene con sus compañeros de fórmula parlamentaria, y en el que esquivó los cuestionamientos de Jara.
Propuesta previsional de Kast
José Antonio Kast plantea eliminar el “préstamo al Estado” que actualmente financia parte del sistema de pensiones, reemplazándolo por inversiones en instrumentos financieros de mercado, de modo que todo aporte adicional vaya directamente a las cuentas individuales de los trabajadores.
Críticas de Jeannette Jara
La candidata Jeannette Jara (PC) acusa que la propuesta de Kast implicaría un retroceso para personas mayores, sosteniendo que se amenazaría el alza de pensiones para 1.400.000 jubilados que se esperaba fuese posible gracias al aporte al seguro social que Kast propone eliminar.
Disputa pública en redes
El debate escaló a publicaciones en X, donde Kast respondió criticando la gestión pasada de Jara como ministra — citando aumento del desempleo femenino y denuncia de abuso sexual contra un subsecretario del Interior — acusaciones que ella considera distracciones para evitar hablar sobre el fondo de las pensiones.
Argumentos en cuanto al acuerdo previsional
Jara recuerda que el acuerdo previsional actual fue resultado de un proceso largo que involucró consensos políticos amplios (“de izquierda a derecha”), salvo el rechazo del Partido Republicano, y que tiene importancia para destrabar aumentos de pensiones urgentes.
Estrategia de campaña y evasivas señaladas
Kast, en su campaña con el PSC y Republicanos, evitó responder directamente a ciertos cuestionamientos, y su comando señala que las críticas de Jara serían “para la galería”. Por su parte, Jara acusa que Kast no ha precisado cómo implementaría su propuesta ni ha aclarado si ello va a afectar negativamente a quienes ya están pensionados.
