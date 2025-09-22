Artés advierte a un eventual gobierno de Kast: “Sacamos a Pinochet y no va a durar nada”

El candidato presidencial independiente Eduardo Artés reiteró su advertencia contra una eventual administración de José Antonio Kast (Rep) o Johannes Kaiser (PNL), asegurando que, de llegar a La Moneda, “la calle ‘no lo va a dejar (gobernar) y nosotros no lo vamos a dejar’”.

Artés recordó declaraciones previas y ratificó su postura: “un Kast o un Kaiser, en Chile va a durar menos que un gusano en el pico de un pájaro”, y añadió que “la calle ‘no lo va a dejar (gobernar) y nosotros no lo vamos a dejar’”.

En una entrevista en radio Pauta insistió en la idea de presión social frente a gobiernos de ese signo: “nosotros, la izquierda, no lo vamos a dejar (gobernar), sacamos a Pinochet y no va a durar nada un gobierno con Kast”.

El candidato puso ejemplos regionales para ilustrar la presión social que, según él, enfrentan mandatarios recientes: mencionó los casos de Dina Boluarte en Perú, Daniel Noboa en Ecuador y Javier Milei en Argentina, ligados a dinámica de protesta y exigencia ciudadana.

Sobre el impacto que estas resistencias tendrían en el sector empresarial, Artés afirmó que “El empresariado (…) tendría que tenerlo en cuenta, porque ellos quieren tranquilidad para poder obtener las ganancias y colocar sus inversiones. Chile no va a permitir que se recorten, por ejemplo, los empleados públicos, que se terminen ministerios, en fin”.

Finalmente, al ser consultado si sus afirmaciones constituían un chantaje, respondió: “es una advertencia, porque si yo saliera presidente, ten la seguridad absoluta que, si no movilizo a la gente en menos de un mes o dos meses, me dan un golpe de Estado con el programa que yo tengo”.