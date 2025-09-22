Exministro Pedro García (ex DC) y apoyo a Matthei: “Chile no va a avanzar” con Jara y Kast

Un grupo de 16 exministros de la Concertación confirmó que apoyará la candidatura presidencial de Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas). Entre ellos figura Pedro García, exministro de Salud del gobierno de Ricardo Lagos y exmilitante DC, quien explicó sus razones y recalcó que “Chile no va a avanzar” bajo las eventuales administraciones de Jeannette Jara o José Antonio Kast.

“Yo no creo que Chile vaya a desarmarse ni con Jara ni con Kast, pero no va a avanzar, no se va a desarrollar a la velocidad que potencialmente tiene, como ha quedado demostrado en este periodo de gobierno del Presidente Boric”, afirmó en declaraciones con Al Pan Pan con Mirna Schindler. Agregó que posiciones “más vehementes, más categóricas” suelen provocar reacciones igual de rígidas y que lo que se requiere es mayor voluntad de diálogo.

Sobre Matthei, García aseguró que “puedo dar fe de que tiene un compromiso democrático cierto, que tiene capacidad de escucha y capacidad de acuerdo para lograr grandes objetivos para Chile. Evelyn Matthei era senadora cuando yo era ministro y colaboró mucho en la reforma a salud del GES. Es estudiosa, correcta y cuando llega a acuerdos los cumple”.

El exministro recalcó que la exalcaldesa “tiene mejores equipos para gobernar” y que no basta con un liderazgo individual si no está acompañado de cuadros técnicos sólidos. También planteó que su candidatura permite abrir espacios a una “izquierda democrática y socialdemocracia de verdad, no capturada por el extremo más a la izquierda”.

Consultado por un eventual apoyo a Kast en segunda vuelta, García respondió: “Cada día tiene su afán. Hoy día tengo la convicción y una profunda fe en el pueblo chileno, y creo que Evelyn Matthei va a pasar a segunda vuelta y va a ser la futura presidenta de Chile”.