Puentes para la Innovación: ¿Cómo potenciar la transferencia tecnológica desde las universidades?

El próximo lunes 6 de octubre, a las 18:00 horas, se llevará a cabo en el auditorio del campus Manuel Montt de la Universidad Mayor la tercera edición del seminario “Puentes para la Innovación Estado-Academia–Industria”. La actividad será encabezada por el rector Patricio Manque y el decano de la Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología, Andrés Gomberoff.

El encuentro estará enfocado en cómo potenciar la transferencia tecnológica desde las universidades, con especial atención en los incentivos estatales: lineamientos de acreditación, cofinanciamiento de proyectos, beneficios tributarios a la investigación y desarrollo, además de programas para spin-offs, Start Up y licenciamiento. Durante la jornada se revisarán experiencias internacionales y se compartirán casos locales de colaboración entre sectores.

En esta versión participarán como panelistas Marcelo Knobel (director ejecutivo de TWAS–UNESCO y exrector de la UNICAMP, Brasil), Andrés Bernasconi (presidente de la Comisión Nacional de Acreditación y académico de la PUC), Varinka Farren (directora ejecutiva del Hub APTA) y Jocelyn Olivari (gerenta de Innovación de Corfo). La conversación será moderada por Iván Weissman de El Mostrador.

La actividad contempla además la presentación de la Estrategia de Transferencia Tecnológica de la Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología de la Universidad Mayor. También se expondrá el modelo TechBridge FACIT, a cargo de Jorge Morales, director de la Escuela de Ingeniería.

El programa considera la bienvenida del rector Manque, una exposición de contexto sobre los desafíos para la transferencia tecnológica universitaria a cargo de la vicerrectora de Investigación y Doctorados, Susana Cabello, y un espacio de preguntas del público. La jornada finalizará con un vino de honor y actividades de networking.

El seminario cuenta con el patrocinio de El Mostrador como media partner.