Suspenden a director del Servicio de Salud de Concepción por vínculos con asesor narco

El Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, resolvió suspender de su cargo al director del Servicio de Salud Concepción, Víctor Valenzuela Álvarez, tras conocerse su vínculo con el empresario Damián Gaete, identificado como asesor de un narcotraficante conocido como “El Palta”.

Según información de Radio Bío Bío, Gaete intentaba concretar la venta de terrenos al Gobierno Regional del Bío Bío por $1.200 millones, operación en la que Valenzuela habría colaborado en 2023 enviando un pantallazo con datos obtenidos de un sistema de la Contraloría.

Aunque la investigación periodística lo sitúa como facilitador de antecedentes internos, el directivo rechazó esa acusación y afirmó que la información compartida es de acceso público.

En una declaración pública, Valenzuela sostuvo que no tuvo participación en “aprobación o gestiones administrativas” vinculadas a la compra, recalcando que esas competencias recaen en el Consejo Regional. Reconoció, sin embargo, que conoció a Gaete en 2021 durante su campaña como candidato a core, y que luego mantuvo contacto con él en torno al estado de la transacción inmobiliaria. “Respondí con información disponible en la página de la Contraloría, a la que cualquier ciudadano puede acceder”, aseguró.

Pese a sus descargos, la subsecretaría comunicó la suspensión, mientras en paralelo se designó a Claudio Morales como subrogante en el cargo.

En la misma línea, la Fiscalía mantiene abierta la investigación sobre los intentos del testaferro de “El Palta” por concretar la millonaria operación con el GORE del Bío Bío.