Chomali entra al debate por migración de Walker: “Nos guste o no nos guste, los vamos a necesitar”

El arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomali, se mostró a favor de la regularización de migrantes, tras el debate surgido por los dichos del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker.

Recordemos que el también exministro de Agricultura dijo que Chile necesita visa de trabajo para tener más mano de obra migrante, asegurando –en Radio Pauta– que “no tenemos la fuerza laboral agrícola nacional para realizar todas esas labores que demanda la agricultura, y por eso necesitamos a los inmigrantes”.

Ahora, el religioso validó dicha postura, mostrándose a favor de la regularización y relevando el valor que entregan los migrantes al país. “Quiero ser bien sincero en esto. El médico de la penitenciaría de Santiago es venezolano; tú le preguntas a los alcaldes de La Pintana, de La Florida, de todos esos sectores, ¿quiénes son los médicos que atienden a la población? Son extranjeros; tú vas a la Fundación Las Rosas, las religiosas, el personal que atiende a los más pobres chilenos, son extranjeros; tú vas a las hermanas de la caridad, que atienden a los más abandonados, las religiosas son todas extranjeras. Es decir, no tener una mirada del bien enorme que hacen los migrantes en Chile, me parece que es muy miope“, apuntó Chomali, en conversación con Infinita.

El cardenal aseguró que, incluso, le solicitó al Presidente Gabriel Boric acabar con la “hipocresía” de que a los migrantes, “por un lado, los tenemos trabajando en los campos, los tenemos trabajando en miles de lugares, y los tenemos con papeles a medias, no con el pleno reconocimiento”.

“Y eso a mí no me parece justo, me parece más bien hipócrita”, insistió. De esa forma, dijo que “absolutamente” deben ser regularizados, advirtiendo: “El que comete delito debe ser castigado, eso no lo discute nadie. Pero a mí me parece muy injusto que hay familias honestas, trabajadoras, que tienen dos o tres trabajos, (…) que quieren hacer el bien, que hacen un aporte al país, que los tengan en ascuas. Eso no puede pasar“.

“Pero también hay que decir algo. Que faltó una mirada de futuro hace 30 años atrás respecto de los grandes movimientos que se estaban produciendo en el mundo y en Chile. Y creo que tenemos que mirar con mucha atención lo que está pasando en África. Porque sí o sí va a venir una corriente migratoria africana en Chile y no tenemos todavía la estructura sólida para acogerlo“, alertó.

“Aunque le duela a algunas personas, y yo comparto en ese sentido lo que dice Antonio Walker y otra gente del mundo empresarial, nos guste o no nos guste, los vamos a necesitar (a los migrantes). Porque en Chile la natalidad es baja, de aquí a 50 años más va a ser una población extremadamente envejecida”, concluyó.